Изнер вышел в третий круг турнира в Торонто, где сыграет с Хачановым

Американский теннисист Джон Изнер во втором круге турнира АТР в Торонто обыграл француза Пьер-Юге Эрбера - 7:6 (7:3), 6:2. В следующем раунде он встретится с россиянином Кареном Хачановым.
Также в третий круг вышли Денис Шаповалов (Канада), Фрэнсис Тиафо (США) и Илья Ивашко (Белоруссия).
Торонто (Канада)
Турнир ATP Rogers Cup
Призовой фонд 5 315 025 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джон Изнер (США, 8) - Пьер-Юге Эрбер (Франция, Q) - 7:6 (7:3), 6:2
Денис Шаповалов (Канада) - Фабио Фоньини (Италия, 14) - 6:3, 7:5
Фрэнсис Тиафо (США) - Милош Раонич (Канада) - 7:6 (7:4), 4:6, 6:1
Илья Ивашко (Белоруссия, Q) - Райан Харрисон (США, Q) - 7:6 (7:5), 6:4
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