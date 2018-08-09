Изнер вышел в третий круг турнира в Торонто, где сыграет с Хачановым

Американский теннисист Джон Изнер во втором круге турнира АТР в Торонто обыграл француза Пьер-Юге Эрбера - 7:6 (7:3), 6:2. В следующем раунде он встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Также в третий круг вышли Денис Шаповалов (Канада), Фрэнсис Тиафо (США) и Илья Ивашко (Белоруссия).

Торонто (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 5 315 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джон Изнер (США, 8) - Пьер-Юге Эрбер (Франция, Q) - 7:6 (7:3), 6:2

Денис Шаповалов (Канада) - Фабио Фоньини (Италия, 14) - 6:3, 7:5

Фрэнсис Тиафо (США) - Милош Раонич (Канада) - 7:6 (7:4), 4:6, 6:1

Илья Ивашко (Белоруссия, Q) - Райан Харрисон (США, Q) - 7:6 (7:5), 6:4