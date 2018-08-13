Хачанов поднялся на 11 строчек в рейтинге АТР

Российский теннисист Карен Хачанов с 38-го места в рейтинге АТР поднялся на 27-е, сообщает пресс-служба организации. На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира в Торонто, где уступил Рафаэлю Надалю.

Андрей Рублев остался на 37-м месте, Даниил Медведев поднялся с 68-й на 56-ю строчку, а Евгений Донской стал 84-м.

В первой десятке рейтинга одно изменение - Хуан Мартин Дель Потро вышел на третье место, Александр Зверев опустился на четвертое.

Рейтинг АТР от 13 августа

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 10220 очков

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 6480

3. (4) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 5410

4. (3) Александр Зверев (Германия) - 4845

5. (5) Григор Димитров (Болгария) - 4700

6. (6) Кевин Андерсон (ЮАР) - 4535

7. (7) Марин Чилич (Хорватия) - 4085

8. (8) Доминик Тим (Австрия) - 3665

9 .(9) Джон Изнер (США) - 3505

10. (10) Новак Джокович (Сербия) - 3445

27. (38) Карен Хачанов (Россия) - 1525

37. (37) Андрей Рублев (Россия) - 1180

56 (68) Даниил Медведев (Россия) - 927

84 (87) Евгений Донской (Россия) - 718