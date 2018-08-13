Хачанов поднялся на 11 строчек в рейтинге АТР

Российский теннисист Карен Хачанов с 38-го места в рейтинге АТР поднялся на 27-е, сообщает пресс-служба организации. На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира в Торонто, где уступил Рафаэлю Надалю.
Андрей Рублев остался на 37-м месте, Даниил Медведев поднялся с 68-й на 56-ю строчку, а Евгений Донской стал 84-м.
В первой десятке рейтинга одно изменение - Хуан Мартин Дель Потро вышел на третье место, Александр Зверев опустился на четвертое.
Рейтинг АТР от 13 августа
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 10220 очков
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 6480
3. (4) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 5410
4. (3) Александр Зверев (Германия) - 4845
5. (5) Григор Димитров (Болгария) - 4700
6. (6) Кевин Андерсон (ЮАР) - 4535
7. (7) Марин Чилич (Хорватия) - 4085
8. (8) Доминик Тим (Австрия) - 3665
9 .(9) Джон Изнер (США) - 3505
10. (10) Новак Джокович (Сербия) - 3445
27. (38) Карен Хачанов (Россия) - 1525
37. (37) Андрей Рублев (Россия) - 1180
56 (68) Даниил Медведев (Россия) - 927
84 (87) Евгений Донской (Россия) - 718
- Джон Изнер
- Рафаэль Надаль
- Роджер Федерер
- Марин Чилич
- Новак Джокович
- Евгений Донской
- Хуан Мартин Дель Потро
- Григор Димитров
- Кевин Андерсон
- Карен Хачанов
- Андрей Рублев
- Александр Зверев-мл. (теннис)
- Доминик Тим
- Даниил Медведев (теннис)