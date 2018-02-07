Хачанов победил Феррера в первом круге турнира в Монпелье

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Монпелье, который имеют категорию "ATP-250". Со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 он победил испанца Давида Феррера.

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. Хачанов выполнил 11 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. Следующим соперником российского теннисиста станет литовец Рикардас Беранкис.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Давид Феррер (Испания, 7) - 6:7 (5:7), 6:3, 6:4