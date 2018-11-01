Хачанов обыграл Изнера и вышел в 1/4 финала турнира в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Джона Изнера (6:4, 6:7 (9:11), 7:6 (10:8)) в третьем раунде турнира серии Masters в Париже (Франция). Матч продолжался два часа и 28 минут.
В 1/4 финала россиянин сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) - Диего Шварцман (Аргентина).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 4 872 105 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Карен Хачанов (Россия) - Джон Изнер (США, 8) - 6:4, 6:7 (9:11), 7:6 (10:8)
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