Хачанов обыграл Изнера и вышел в 1/4 финала турнира в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Джона Изнера (6:4, 6:7 (9:11), 7:6 (10:8)) в третьем раунде турнира серии Masters в Париже (Франция). Матч продолжался два часа и 28 минут.

В 1/4 финала россиянин сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) - Диего Шварцман (Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 872 105 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия) - Джон Изнер (США, 8) - 6:4, 6:7 (9:11), 7:6 (10:8)