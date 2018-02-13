Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира в Роттердаме, проиграв немцу Филиппу Кольшрайберу - 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (5:7).
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 862 925 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Филипп Кольшрайбер (Германия) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:5)
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шаша2
Медведев-Мюллер 6:4 7:6 прочиталось)))))))))))))))))))))))))))))))))).....
18:08
шаша2
Медведев-Мюллер 6:4 3:0 читается))))))))).....
17:12
Бней Иегуда
Читалось.))
15:59
шаша2
Хачанов чудо.Всё в его руках было и на тае в третьем 5:4 вёл(полосатый правда ему маленько подкузьмил).Но всё равно виноват сам.
15:56