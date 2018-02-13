Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира в Роттердаме, проиграв немцу Филиппу Кольшрайберу - 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (5:7).

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 862 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:5)