15:48 | Теннис — ATP

Хачанов не смог выйти во второй круг турнира в Роттердаме

4

Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира в Роттердаме, проиграв немцу Филиппу Кольшрайберу - 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (5:7).

Роттердам (Голландия) 

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament 

Призовой фонд 1 862 925 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/rotterdam/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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шаша2

Медведев-Мюллер 6:4 7:6 прочиталось)))))))))))))))))))))))))))))))))).....

18:08

шаша2

Медведев-Мюллер 6:4 3:0 читается))))))))).....

17:12

Бней Иегуда

Читалось.))

15:59

шаша2

Хачанов чудо.Всё в его руках было и на тае в третьем 5:4 вёл(полосатый правда ему маленько подкузьмил).Но всё равно виноват сам.

15:56

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