Хачанов на турнире в Париже победил прошлогоднего финалиста

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Париже. Он обыграл Филипа Краиновича из Сербии в двух сетах. Год назад Краинович дошел до финала турнира.

Rolex Paris Masters - последний турнир перед финалами сезона.

Соперник Хачанова определится в матче Пьера-Юга Эрбера и Михаила Кукушкина.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 872 105 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) - Филип Краинович (Сербия) - 7:5, 6:2

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - Петер Гойовчик (Германия, Q) - 6:4, 7:6 (7:5)

Николоз Басилашвили (Грузия) - Джон Миллмэн (Австралия) - 6:4 отказ 2-го игрока