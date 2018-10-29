Хачанов на турнире в Париже победил прошлогоднего финалиста

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Париже. Он обыграл Филипа Краиновича из Сербии в двух сетах. Год назад Краинович дошел до финала турнира.
Rolex Paris Masters - последний турнир перед финалами сезона.
Соперник Хачанова определится в матче Пьера-Юга Эрбера и Михаила Кукушкина.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 4 872 105 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия) - Филип Краинович (Сербия) - 7:5, 6:2
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - Петер Гойовчик (Германия, Q) - 6:4, 7:6 (7:5)
Николоз Басилашвили (Грузия) - Джон Миллмэн (Австралия) - 6:4 отказ 2-го игрока
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