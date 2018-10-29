14:41 | Теннис — ATP

Хачанов на турнире в Париже победил прошлогоднего финалиста

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Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Париже. Он обыграл Филипа Краиновича из Сербии в двух сетах. Год назад Краинович дошел до финала турнира.

Rolex Paris Masters - последний турнир перед финалами сезона.

Соперник Хачанова определится в матче Пьера-Юга Эрбера и Михаила Кукушкина.

Париж (Франция) 

Турнир ATP Rolex Paris Masters 

Призовой фонд 4 872 105 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Карен Хачанов (Россия) - Филип Краинович (Сербия) - 7:5, 6:2

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - Петер Гойовчик (Германия, Q) - 6:4, 7:6 (7:5)

Николоз Басилашвили (Грузия) - Джон Миллмэн (Австралия) - 6:4 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2018/

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