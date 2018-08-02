Герасимов обыграл Керри во втором круге турнира в Лос-Кабосе

Белорус Егор Герасимов во втором круге турнира в Лос-Кабосе обыграл американца Сэма Керри со счетом 7:5, 5:7, 7:6 (8:6). Также в следующий раунд вышли Фабио Фоньини, Хуан Мартин Дель Потро, Адриан Маннарино и Дамир Джумхур.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex

Призовой фонд 715 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фабио Фоньини (Италия, 2) – Кантен Алис (Франция) – 2:6, 6:4, 6:0

Егор Герасимов (Белоруссия) – Сэм Керри (США, 5) – 7:5, 5:7, 7:6 (8:6)

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 1) – Маркос Гирон (США, Q) – 7:5, 6:3

Адриан Маннарино (Франция, 4) – Элиас Имер (Швеция) – 6:0, 6:2

Майкл Ммох (США) – Петер Полански (Канада) – 7:6 (7:1), 7:6 (7:2)

Кэмерон Норри (Великобритания) – Фелисиано Лопес (Испания, 8) – 6:3, 6:3

Йошихито Нишиока (Япония) – Тэйлор Фритц (США, 7) – 7:6 (7:3), 6:1

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 3) – Томас Фаббиано (Италия) – 7:6 (7:0), 7:6 (7:5)