Федерер вышел на первое место в рейтинге ATP

Швейцарец Роджер Федерер вышел на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 8920 очков. Испанец Рафаэль Надаль (8770 очков) опустился на 2-ю строчку.

Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, который опустился с 31-го на 32-е место. Карен Хачанов поднялся на 36-ю строчку. Даниил Медведев опустился на 52-ю позицию, Евгений Донской остался 76-м, а Михаил Южный ​теперь 94-й.

Рейтинг ATP

Положение на 18 июня

1 (2*). Роджер Федерер (Швейцария) - 8920 очков

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5965

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5080

5 (6). Григор Димитров (Болгария) - 4870

6 (5). Марин Чилич (Хорватия) - 4860

7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3835

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3635

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) - 3110

10 (10). Джон Изнер (США) - 3070...

32 (31). Андрей Рублев (Россия) - 1371...

36 (38). Карен Хачанов (Россия) - 1220...

53 (52). Даниил Медведев (Россия) - 962...

76 (76). Евгений Донской (Россия) - 726...

94 (93). Михаил Южный (Россия) - 616

* положение в предыдущем рейтинге