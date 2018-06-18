Федерер вышел на первое место в рейтинге ATP

Швейцарец Роджер Федерер вышел на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 8920 очков. Испанец Рафаэль Надаль (8770 очков) опустился на 2-ю строчку.
Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, который опустился с 31-го на 32-е место. Карен Хачанов поднялся на 36-ю строчку. Даниил Медведев опустился на 52-ю позицию, Евгений Донской остался 76-м, а Михаил Южный теперь 94-й.
Рейтинг ATP
Положение на 18 июня
1 (2*). Роджер Федерер (Швейцария) - 8920 очков
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5965
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5080
5 (6). Григор Димитров (Болгария) - 4870
6 (5). Марин Чилич (Хорватия) - 4860
7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3835
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3635
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) - 3110
10 (10). Джон Изнер (США) - 3070...
32 (31). Андрей Рублев (Россия) - 1371...
36 (38). Карен Хачанов (Россия) - 1220...
53 (52). Даниил Медведев (Россия) - 962...
76 (76). Евгений Донской (Россия) - 726...
94 (93). Михаил Южный (Россия) - 616
* положение в предыдущем рейтинге
- Михаил Южный
- Рафаэль Надаль
- Роджер Федерер
- Евгений Донской
- Карен Хачанов
- Андрей Рублев
- Даниил Медведев (теннис)