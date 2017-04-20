Энди Маррэй: "В концовке матча с Рамосом-Виньоласом у меня начались серьезные проблемы"

Первая ракетка мира британец Энди Маррэй заявил, что принимал абсолютно неправильные решения в матче третьего круга турнира ATP в Монте-Карло с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.

– Ведя 4:0 в третьем сете, я провел плохой гейм на своей подаче, – цитирует Маррэя официальный сайт ATP. – С того момента соперник стал играть гораздо лучше и сохранил высокий уровень игры до самого конца. Но даже проиграв тот гейм, я имел много возможностей завершить встречу в свою пользу. В концовке у меня начались серьезные проблемы, и я не смог показать свой теннис.

Несколько раз в этом матче я принимал абсолютно неправильные решения. Я обязательно пересмотрю моменты этой встречи со своей командой, чтобы понять, что я делал не так и что можно было сделать по-другому.