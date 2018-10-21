Эдмунд завоевал в Антверпене дебютный титул

Британец Кайл Эдмунд стал победителем турнира категории "250" в Антверпене, на котором был "посеян" под первым номером. На пути к финалу 23-летний теннисист провел всего два матча – его соперник по четвертьфиналу Илья Ивашко снялся, не выходя на корт. Однако титульную встречу у Гаэля Монфиса британцу удалось выиграть только на тай-брейке третьей партии – – 3:6, 7:6(7:2), 7:6(7:4). Этот титул стал для Эдмунда дебютным в карьере.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 612 755 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Кайл Эдмунд (Великобритания, 1) – Гаэль Монфис (Франция, 6) – 3:6, 7:6(7:2), 7:6(7:4)