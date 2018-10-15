Серб Новак Джокович поднялся на второе место в рейтинге ATP. На прошлой неделе он выиграл турнир в Шанхае.

Джокович обошел в рейтинге швейцарца Роджера Федерера. Первое место занимает испанец Рафаэль Надаль.

Россиянин Даниил Медведев поднялся с 22-го места на 21-е. Карен Хачанов идет 26-м. Андрей Рублев занимает 78-е место.

Рейтинг ATP

Положение на 15 октября

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 7660 очков

2 (3). Новак Джокович (Сербия) – 7445

3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6260

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5860

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5025

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4185

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3825

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3775

9 (9). Григор Димитров (Болгария) – 3440

10 (10). Джон Изнер (США) – 3290...

21 (22). Даниил Медведев (Россия) – 1797...

26 (27). Карен Хачанов (Россия) – 1640...

78 (73). Андрей Рублев (Россия) – 715

* - положение в предыдущем рейтинге