Джокович - о Шараповой: "У нее мышление чемпиона"

Серб Новак Джокович высказался о российской теннисистке Марии Шараповой. Он рассказал, что знаком с ней много лет и отметил ее трудолюбие и ум.

- Она очень трудолюбива, - приводит Tennis World USA слова Джоковича. - Я даже практиковался с ней пару раз, поэтому я знаю, как она относится к тренировкам. Вы можете заметить ее концентрацию. Вот почему она на вершине так долго. У нее мышление чемпиона.

С другой стороны, вне корта она совсем другой человек. Думаю, что люди могут ошибаться, потому что они видят ее такой серьезной и такой сосредоточенной. Она не показывает свою индивидуальность во время матчей. Вне корта она очень умна. Я знаю ее довольно много лет, Мария - очень хорошая девушка.

Шарапова досрочно завершила сезон и пропустит запланированные турниры в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы набраться сил для следующего сезона. Вернуться на корт бывшая первая ракетка мира планирует 31 декабря 2018 года на турнире в китайском Шэньчжэне.