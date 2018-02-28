22:29 28 февраля | Теннис — ATP

Джазири и Циципас разыграют путевку в полуфинал у Дубае


Представитель Туниса Малек Джазири вышел в четвертьфинал турнира в Дубае. Со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) он победил голландца Робина Хаасе. Отметим, что Хаасе имел восемь брейк-пойнтов, но не сумел ни один реализовать. В четвертьфинале Джазири встретится с греком Стефаносом Циципасом

Дубай (ОАЭ) 

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 623 485 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Малек Джазири (Тунис, WC) - Робин Хаасе (Голландия) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/dubai/2018/

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