Джазири и Циципас разыграют путевку в полуфинал у Дубае

Представитель Туниса Малек Джазири вышел в четвертьфинал турнира в Дубае. Со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) он победил голландца Робина Хаасе. Отметим, что Хаасе имел восемь брейк-пойнтов, но не сумел ни один реализовать. В четвертьфинале Джазири встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Малек Джазири (Тунис, WC) - Робин Хаасе (Голландия) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)