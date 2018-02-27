Донской выиграл у Блажа Кавчича в первом круге турнира в Дубае

Россиянин Евгений Донской победил словенца Блажа Кавчича в первом круге турнира в Дубае - 6:3, 6:4. Его следующим соперником будет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.
Первый номер "посева" болгарин Григор Димитров уступил обладателю wild card Малеку Джазири.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 623 485 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Малек Джазири (Тунис, WC) - Григор Димитров (Болгария, 1) - 4:6, 7:5, 6:4
Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - Блаж Кавчич (Словения, LL) - 6:3, 6:4
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