Донской выиграл у Блажа Кавчича в первом круге турнира в Дубае

Россиянин Евгений Донской победил словенца Блажа Кавчича в первом круге турнира в Дубае - 6:3, 6:4. Его следующим соперником будет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.

Первый номер "посева" болгарин Григор Димитров уступил обладателю wild card Малеку Джазири.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Малек Джазири (Тунис, WC) - Григор Димитров (Болгария, 1) - 4:6, 7:5, 6:4

Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - Блаж Кавчич (Словения, LL) - 6:3, 6:4