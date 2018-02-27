21:03 27 февраля | Теннис — ATP

Донской выиграл у Блажа Кавчича в первом круге турнира в Дубае


Россиянин Евгений Донской победил словенца Блажа Кавчича в первом круге турнира в Дубае - 6:3, 6:4. Его следующим соперником будет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.

Первый номер "посева" болгарин Григор Димитров уступил обладателю wild card Малеку Джазири.

Дубай (ОАЭ) 

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 623 485 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Малек Джазири (Тунис, WC) - Григор Димитров (Болгария, 1) - 4:6, 7:5, 6:4

Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - Блаж Кавчич (Словения, LL) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/dubai/

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