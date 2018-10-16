Донской пробился во второй раунд "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянин Евгений Донской вышел во второй круг "ВТБ Кубка Кремля". В матче первого раунда он обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина - 6:4, 7:6(12:10). Поединок продолжался 1 час 53 минуты.
В следующем раунде россиянин встретится с сербом Филипом Крайиновичом.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 856 445 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Евгений Донской (Россия) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:4, 7:6(12:10)
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