Дель Потро и Фоньини стали финалистами турнира в Мексике

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро в полуфинале турнира в Лос-Кабосе обыграл боснийца Дамира Джумхура со счетом 6:3, 7:6 (8:6). Другим финалистом стал итальянец Фабио Фоньини.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex

Призовой фонд 715 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 1) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 3) – 6:3, 7:6 (8:6)

Фабио Фоньини (Италия, 2) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 6:2