Цонга поднялся на 10-е место в рейтинге ATP, Хачанов - на 39-е

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой десятке произошло одно изменение - француз Жо-Вилфрид Цонга поднялся с 11-го на 10-е место.
Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, который поднялся с 40-й на 39-ю строчку.
Рейтинг ATP
Положение на 19 июня
1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 9390 очков
2 (2). Надаль (Испания) – 7285
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 6175
4 (4). Джокович (Сербия) – 5805
5 (5). Федерер (Швейцария) - 4765
6 (6). Раонич (Канада) - 4150
7 (7). Чилич (Хорватия) - 4025
8 (8). Тим (Австрия) - 3895
9 (9). Нишикори (Япония) - 3785
10 (11). Цонга (Франция) - 3040...
39 (40). ХАЧАНОВ (Россия) - 1005...
60 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) - 799...
78 (79). КУЗНЕЦОВ (Россия) - 670...
88 (86). ЮЖНЫЙ (Россия) - 595...
96 (97). ДОНСКОЙ (Россия) - 554...
* – положение в предыдущем рейтинге