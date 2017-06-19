Цонга поднялся на 10-е место в рейтинге ATP, Хачанов - на 39-е

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой десятке произошло одно изменение - француз Жо-Вилфрид Цонга поднялся с 11-го на 10-е место.

Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, который поднялся с 40-й на 39-ю строчку.

Рейтинг ATP

Положение на 19 июня

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 9390 очков

2 (2). Надаль (Испания) – 7285

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 6175

4 (4). Джокович (Сербия) – 5805

5 (5). Федерер (Швейцария) - 4765

6 (6). Раонич (Канада) - 4150

7 (7). Чилич (Хорватия) - 4025

8 (8). Тим (Австрия) - 3895

9 (9). Нишикори (Япония) - 3785

10 (11). Цонга (Франция) - 3040...

39 (40). ХАЧАНОВ (Россия) - 1005...

60 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) - 799...

78 (79). КУЗНЕЦОВ (Россия) - 670...

88 (86). ЮЖНЫЙ (Россия) - 595...

96 (97). ДОНСКОЙ (Россия) - 554...

* – положение в предыдущем рейтинге