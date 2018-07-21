00:16 | Теннис — ATP

Чеккинато пробился в полуфинал турнира в Умаге, обыграв Джере


Итальянский теннисист Марко Чеккинато обыграл серба Ласло Джере (6:4, 6:1) в 1/4 финала турнира АТР в Умаге (Хорватия). Матч продолжался один час и 22 минуты.

В следующем раунде итальянец сыграет с аргентинцем Марко Трунхельити, который обыграл россиянина Евгения Донского.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Марко Чеккинато (Италия, 3) - Ласло Джере (Сербия) - 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/umag/2018/

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Материалы других СМИ