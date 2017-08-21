Багдатис, Лайович и Штруфф вышли во второй круг турнира в Уинстон-Салеме

Серб Душан Лайович обыграл киприота Петроса Хрисохоса в матче первого круга турнира в Уинстон-Салеме. В других встречах немец Ян-Леннард Штруфф нанес поражеиен словаку Норберту Гомбошу, а киприот Маркос Багдатис выиграл у Рикардаса Беранкиса​ из Литвы.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 664 825 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Багдатис (Кипр) - Беранкис (Литва) - 7:5, 7:5

Лайович (Сербия) - Хрисохос (Кипр) - 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

Штруфф (Германия) - Гомбош (Словакия) -