Багдатис, Лайович и Штруфф вышли во второй круг турнира в Уинстон-Салеме

Серб Душан Лайович обыграл киприота Петроса Хрисохоса в матче первого круга турнира в Уинстон-Салеме. В других встречах немец Ян-Леннард Штруфф нанес поражеиен словаку Норберту Гомбошу, а киприот Маркос Багдатис выиграл у Рикардаса Беранкиса из Литвы.
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 664 825 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Багдатис (Кипр) - Беранкис (Литва) - 7:5, 7:5
Лайович (Сербия) - Хрисохос (Кипр) - 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)
Штруфф (Германия) - Гомбош (Словакия) -