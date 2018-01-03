Андерсон вышел в 1/4 финала турнира в Пуне после отказа Монтейру

Южноафриканец Кевин Андерсон вышел в четвертьфинал турнира в Пуне. Во втором круге вторая ракетка турнира победил бразильца Тиагу Монтейру, который отказался от продолжения борьбы при счете 3:2 в пользу соперника во втором сете.

Андерсон стал последним участником четвертьфинала турнира в Индии. На следующей стадии он встретится с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

Пуна (Индия)

Турнир ATP Tata Open Maharashtra

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андерсон Кев. (ЮАР, 2) - Монтейру (Бразилия, Q) - 7:6, 3:2 отказ 2-го игрока

Охеда Лара (Испания, Q) - Ивашко (Белоруссия, Q) - 6:4, 6:4