Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Немец Ян-Леннард Штруфф проиграл своему соотечественнику Александру Звереву в третьем круге турнира в Монте-Карло. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 4:6. В четвертьфинале Зверев сыграет либо с Мишей Зверевым, либо с Ришаром Гаске.

В другом матче бельгиец Давид Гоффен обыграл испанца Роберто Баутисту Агута в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. Его следующим соперником будет победитель встречи Григор Димитров - Филипп Кольшрайбер.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Александр Зверев (Германия, 6) – 4:6, 6:4, 4:6

Давид Гоффен (Бельгия, 6) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 11) – 6:4, 7:5