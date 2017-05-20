Александр Зверев обыграл Изнера в Риме и впервые вышел в финал "Мастерс"

Представитель Германии Александр Зверев выиграл у американца Джона Изнера в полуфинале турнира в Риме. Для него это стал первый в карьере выход в финал турнира категории "Мастерс", ранее он не добирался даже до полуфиналов.
В финале Зверев сыграет с победителем матча Доминик Тим - Новак Джокович.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Зверев А. (Германия, 16) - Изнер (США) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:1
oleg.bob
Браво,Саня! Дави их всех!
18:48