Александр Зверев обыграл Изнера в Риме и впервые вышел в финал "Мастерс"

Представитель Германии Александр Зверев выиграл у американца Джона Изнера в полуфинале турнира в Риме. Для него это стал первый в карьере выход в финал турнира категории "Мастерс", ранее он не добирался даже до полуфиналов.

В финале Зверев сыграет с победителем матча Доминик Тим - Новак Джокович.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Зверев А. (Германия, 16) - Изнер (США) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:1