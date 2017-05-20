 Александр Зверев обыграл Изнера в Риме и впервые вышел в финал "Мастерс". ТЕННИС - ATP. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:43 | ТЕННИС — ATP

Александр Зверев обыграл Изнера в Риме и впервые вышел в финал "Мастерс"

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Представитель Германии Александр Зверев выиграл у американца Джона Изнера в полуфинале турнира в Риме. Для него это стал первый в карьере выход в финал турнира категории "Мастерс", ранее он не добирался даже до полуфиналов.

В финале Зверев сыграет с победителем матча Доминик Тим - Новак Джокович.

Рим (Италия) 

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 4 273 775 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Зверев А. (Германия, 16) - Изнер (США) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/roma/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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oleg.bob

Браво,Саня! Дави их всех!

18:48