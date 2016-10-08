Морозов завоевал три золота на этапе Кубка мира в Катаре

Лидер Кубка мира россиянин Владимир Морозов одержал три победы на этапе в Катаре. Он первенствовал на 100 м кролем, 100 м комплексом и в составе смешанной комбинированной эстфаеты 4х50 м с Юлией Ефимовой, Станиславом Донцом и Натальей Ловцовой (1.40,77). Ефимова, кроме победы в эстафете, стала второй на 100 м брассом и 200 м комплексом.
Доха (Катар)
Кубок мира
Мужчины
Вольный стиль, 100 м
1. МОРОЗОВ (Россия) – 45,77
2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 46,00
3. Накамура (Япония) – 46,83
Брасс, 50 м
1. Лима (Бразилия) – 26,14
2. Зорзи (ЮАР) – 26,47
3. Ли Сян (Китай) – 26,71…
7. МОРОЗОВ (Россия) – 28,09
Спина, 100 м
1. Харли (Австралия) – 50,20
2. Санкович (Белоруссия) – 50,54
3. Кавамото (Япония) – 50,65
4. ДОНЕЦ (Россия) – 50,88
Комплекс, 100 м
1. МОРОЗОВ (Россия) – 51,75
2. Хайнтц (Германия) – 52,27
3. Санкович (Белоруссия) – 52,68
Женщины
Вольный стиль, 50 м
1. Оттесен (Дания) – 23,84
2. Элмсли (Австралия) – 24,48
3. Майли (США) – 24,63…
7. ЛОВЦОВА (Россия) – 25,40
Брасс, 100 м
1. Аткинсон (Ямайка) – 1.03,18
2. ЕФИМОВА (Россия) – 1.03,27
3. Майли (США) – 1.03,90
Комплекс, 200 м
1. Хосшу (Венгрия) – 2.05,77
2. ЕФИМОВА (Россия) – 2.07,29
3. Якабош (Венгрия) – 2.08,42
Смешанная комбинированная эстафета, 4х50 м
1. РОССИЯ (Донец, Ефимова, Ловцова, Морозов) – 1.40,77
2. Китай – 1.42,18
3. Франция – 1.45,26