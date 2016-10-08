Морозов завоевал три золота на этапе Кубка мира в Катаре

Лидер Кубка мира россиянин Владимир Морозов одержал три победы на этапе в Катаре. Он первенствовал на 100 м кролем, 100 м комплексом и в составе смешанной комбинированной эстфаеты 4х50 м с Юлией Ефимовой, Станиславом Донцом и Натальей Ловцовой (1.40,77). Ефимова, кроме победы в эстафете, стала второй на 100 м брассом и 200 м комплексом.

Доха (Катар)

Кубок мира

Мужчины

Вольный стиль, 100 м

1. МОРОЗОВ (Россия) – 45,77

2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 46,00

3. Накамура (Япония) – 46,83

Брасс, 50 м

1. Лима (Бразилия) – 26,14

2. Зорзи (ЮАР) – 26,47

3. Ли Сян (Китай) – 26,71…

7. МОРОЗОВ (Россия) – 28,09

Спина, 100 м

1. Харли (Австралия) – 50,20

2. Санкович (Белоруссия) – 50,54

3. Кавамото (Япония) – 50,65

4. ДОНЕЦ (Россия) – 50,88

Комплекс, 100 м

1. МОРОЗОВ (Россия) – 51,75

2. Хайнтц (Германия) – 52,27

3. Санкович (Белоруссия) – 52,68



Женщины

Вольный стиль, 50 м

1. Оттесен (Дания) – 23,84

2. Элмсли (Австралия) – 24,48

3. Майли (США) – 24,63…

7. ЛОВЦОВА (Россия) – 25,40

Брасс, 100 м

1. Аткинсон (Ямайка) – 1.03,18

2. ЕФИМОВА (Россия) – 1.03,27

3. Майли (США) – 1.03,90

Комплекс, 200 м

1. Хосшу (Венгрия) – 2.05,77

2. ЕФИМОВА (Россия) – 2.07,29

3. Якабош (Венгрия) – 2.08,42

Смешанная комбинированная эстафета, 4х50 м

1. РОССИЯ (Донец, Ефимова, Ловцова, Морозов) – 1.40,77

2. Китай – 1.42,18

3. Франция – 1.45,26