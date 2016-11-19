18:46 | КОНЬКИ

Юсков получил травму, споткнувшись о собственные кроссовки

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Конькобежец Денис Юсков объяснил, почему пропустил забег на дистанции 1000 м на втором этапе Кубка мира в Нагано. Россиянин получил травму мизинца, споткнувшись о собственные кроссовки.

– Знаю, что мое отсутствие на 1000 м вызывает вопросы. Поэтому хочу пояснить причину, по которой сегодня меня сняли с дистанции, – написал на своей странице в Facebook Юсков. – Вчера вечером со мной на ровном месте приключилась маленькая неприятность. В отеле в мой номер постучались, я вскочил с кровати и побежал открывать дверь, по пути споткнулся об свою же пару кроссовок мизинцем.

В тот момент значения этому не придал, не так уж и больно. Проснувшись утром, обнаружил гематому, из-за которой даже одеть коньки оказалось крайне мучительной процедурой. Самое обидное, что случилось это на ровном месте. Было трудно наблюдать за тем, как соревнования проходят без меня, и мне жаль, если я причинил неудобства ребятам, которые стартовали сегодня.

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/denis.yuskov?ref=br_rs

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