Кулижников - про рэп-баттл Оксимирон - Гнойный: "Короля убивали на глазах у всех"

Пятикратный чемпион мира Павел Кулижников в интервью "СЭ" отметил, что он является поклонником рэп-баттлов. По его словам, кумиров у него нет, но процесс очень нравится.

– Есть ощущение, что вы любите рэп-баттлы.

– Конечно. Начал смотреть лет пять назад, когда только открылся Versus. Так что я очень давно в этой теме. Но каких-то кумиров у меня нет, просто нравится процесс.

– Почему баттл Гнойного и Оксимирона стал настоящей бомбой в России? Более 26 миллионов просмотров наYoutube.

– Оксимирон – очень известная личность в этом мире. Несколько лет он был настоящим королем. Многие думали, что никто его не победит. И тут баттл с парнем, которого он должен был выносить в одни ворота. От Гнойного никто ничего не ждал. А он вышел и взорвал зал. Настолько, что это раскатилось на всю страну. Сам баттл мне очень понравился. Оксимирон вышел играться с ребенком, а тот так огрызнулся! Короля убивали на глазах у всех, а это всегда интересно. Когда явного лидера выносят – это событие.

– За баттлами будущее?

– А я не знаю. Раньше думал, что это я пока еще пацанчик, 23 года, меня все это забавляет. Наверное, через пару лет мое мировоззрение поменяется. Но когда я вижу, как это все переносится в телевизор, становится смешно. Включаешь – а там шоу ведут Брежнева, Киркоров и… Гнойный. Что вообще происходит (смеется)?! Не знаю, к чему все придет.

Но мне пока нравятся баттлы. Остужает нервишки. Все же любят порамсить. И круто, что это можно делать без драк. (Владимир ИВАНОВ)