Фаткулина - вторая после двух дистанций на чемпионате Европы в спринтерском многоборье

Россиянка Ольга Фаткулина занимает второе место на чемпионате Европы в спринтерском многоборье после двух дистанций. На 1000 м она показала четвертый результат, а до этого на дистанции вдвое короче стала лучшей.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Женщины

Спринтерское многоборье

1000 м

1. Тер Морс (Голландия) – 1,15.58

2. Эрбанова (Чехия) – 1.15,69

3. Ленстра (Голландия) – 1.15,95

4. ФАТКУЛИНА (Россия) – 1.16,15

5. ЛОБЫШЕВА (Россия) – 1.16,27

6. ШИХОВА (Россия) – 1.16,37

Положение после двух дистанций

1. Эрбанова (Чехия) – 76,075

2. ФАТКУЛИНА (Россия) – 76,235

3. Ленстра (Голландия) – 76,525

4. Тер Морс (Голландия) – 76,540

5. ШИХОВА (Россия) – 77,135

6. ЛОБЫШЕВА (Россия) – 77,245