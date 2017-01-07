Фаткулина - вторая после двух дистанций на чемпионате Европы в спринтерском многоборье

Россиянка Ольга Фаткулина занимает второе место на чемпионате Европы в спринтерском многоборье после двух дистанций. На 1000 м она показала четвертый результат, а до этого на дистанции вдвое короче стала лучшей.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Женщины
Спринтерское многоборье
1000 м
1. Тер Морс (Голландия) – 1,15.58
2. Эрбанова (Чехия) – 1.15,69
3. Ленстра (Голландия) – 1.15,95
4. ФАТКУЛИНА (Россия) – 1.16,15
5. ЛОБЫШЕВА (Россия) – 1.16,27
6. ШИХОВА (Россия) – 1.16,37
Положение после двух дистанций
1. Эрбанова (Чехия) – 76,075
2. ФАТКУЛИНА (Россия) – 76,235
3. Ленстра (Голландия) – 76,525
4. Тер Морс (Голландия) – 76,540
5. ШИХОВА (Россия) – 77,135
6. ЛОБЫШЕВА (Россия) – 77,245