Алексей Кравцов: "Успех на чемпионате Европы добавляет настроения перед Олимпиадой"

Президент СКР Алексей Кравцов остался доволен выступлением россиян на чемпионате Европы. Россияне заняли второе место в медальном зачете, завоевав 5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. Уступили они только Голландии (6-4-4).

- Я полностью доволен итогами чемпионата Европы, наши спортсмены выступили очень хорошо, - цитирует ТАСС Кравцова. - Считаю, что это очень успешное выступление. Стоит отметить уверенную победу Дениса Юскова, результаты Павла Кулижникова, который справился со своими задачами, выступление Екатерины Шиховой, первую медаль Руслана Захарова после перехода из шорт-трека в конькобежный спорт. Это очень оптимистичные и достойные результаты, мы выступили на уровне наших основных соперников из Голландии.

Естественно, такое успешное выступление придаст команде настроения перед Олимпиадой. Такие старты всегда мотивируют, тем более турнир прошел дома, это добавляет хорошего настроения и мотивации спортсменам.

Международный союз конькобежцев неоднократно указывал на то, что турниры в России всегда проходят на самом высоком уровне. Очень важно в этом плане количество болельщиков и уровень их поддержки. Думаю, мы будем подавать заявки на проведение этапов Кубка мира не только в Коломне, но и в Челябинске, и в Москве.