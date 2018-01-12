Тудегешева - вторая в параллельном слаломе на этапе в Бад-Гаштайне

Россиянка Екатерина Тудегешева заняла второе место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гаштайне. В финале она уступила Рамоне Хофмайстер.
Наталья Соболева заняла четвертое место, Екатерина Хатомченкова выбыла в 1/8 финала, уступив Тудегешевой.
Бад-Гаштайн (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Параллельный слалом
1. Хофмайстер (Германия)
2. ТУДЕГЕШЕВА (Россия)
3. Деккер (Голландия)
4. СОБОЛЕВА (Россия)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/snowboard/worldcup/2017-2018/events/2123_175_1/