Тудегешева - вторая в параллельном слаломе на этапе в Бад-Гаштайне

Россиянка Екатерина Тудегешева заняла второе место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гаштайне. В финале она уступила Рамоне Хофмайстер.

Наталья Соболева заняла четвертое место, Екатерина Хатомченкова выбыла в 1/8 финала, уступив Тудегешевой.

Бад-Гаштайн (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Параллельный слалом

1. Хофмайстер (Германия)

2. ТУДЕГЕШЕВА (Россия)

3. Деккер (Голландия)

4. СОБОЛЕВА (Россия)