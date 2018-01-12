21:02 12 января | СНОУБОРД

Тудегешева - вторая в параллельном слаломе на этапе в Бад-Гаштайне


Россиянка Екатерина Тудегешева заняла второе место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гаштайне. В финале она уступила Рамоне Хофмайстер. 

Наталья Соболева заняла четвертое место, Екатерина Хатомченкова выбыла в 1/8 финала, уступив Тудегешевой.

Бад-Гаштайн (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Параллельный слалом

1. Хофмайстер (Германия)

2. ТУДЕГЕШЕВА (Россия)

3. Деккер (Голландия)

4. СОБОЛЕВА (Россия)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/snowboard/worldcup/2017-2018/events/2123_175_1/

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