Олюнин из-за перелома ноги, скорее всего, пропустит весь следующий сезон

Серебряный призер Олимпиады-2014 Николай Олюнин может пропустить весь следующий сезон. Сноубордист на Играх-2018 в Пхенчхане в полуфинале состязаний по борд-кроссу получил тяжелую травму. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск.

- Вчера с ним общались, его восстановление протекает сложно. Сейчас проходят консультации с врачами, возможно, ему предстоит еще одна операция. Надеюсь, она не понадобится. Сложный процесс, непростой перелом, там было много раздроблений, - цитирует ТАСС президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова. - Боюсь, что он не будет готов к следующему сезону. В начале июня он поедет в Германию на дополнительно обследование.