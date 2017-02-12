12:52 | СНОУБОРД

Денис Тихомиров: "Заварзина тянет за собой всю команду"

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Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров отметил, что Алена Заварзина является бесспорным лидером сборной и тянет за собой всех остальных представительниц национальной команды. 

Заварзина стала победительницей этапа Кубка мира, проходившего на олимпийской трассе в Пхенчхане, в параллельном гигантском слаломе. Ранее россиянка выиграла предыдущий этап Кубка мира в этой дисциплине в Банско.

- Алена выступила в Корее очень хорошо, она умеет принимать тактически верные решения по состоянию трассы, - цитирует ТАСС Тихомирова. - Заварзина - молодец. Конечно, победы придают уверенности. Сейчас Заварзина очень сильна и тянет за собой всю команду, но хотелось бы, чтобы и молодежь выстреливала, потому что пока других спортсменок не видно.

Заварзина и до начала этого сезона говорила, что будет стараться выиграть общий зачет Кубка мира. Она была настроена решительно.

Я видел эту трассу, она похожа на рисунок трассы в Сочи. Интересная, сложная трасса. Соревнования сегодня проводились в re-run формате, спортсмены уставали больше, особенно возрастным было тяжело.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4016342

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