Денис Тихомиров: "Соболев является одним из претендентов на медали"

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров отметил, что Андрей Соболев хорошо подготовился к этапу Кубка мира в Италии, что помогло ему победить. Руководитель считает, что спортсмен является одним из претендентов на медали чемпионата мира-2017 в Испании.

– По результатам и манере катания Соболева он является одним из претендентов на медали чемпионата мира, но до главного старта сезона еще много времени и сейчас важно грамотно продолжать работу со спортсменом, – цитирует ТАСС Тихомирова. – По сравнению с прошлым сезоном Андрей значительно прибавил в опыте, во внутренней мотивации. Соболев очень силен технически. Кроме того, сейчас доминируют рослые, крепкие ребята атлетического телосложения, их, наверное, меньше 10 человек в мире, и Соболев входит в их число.