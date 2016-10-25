Вяльбе объяснила отсутствие на антидопинговом семинаре командировкой

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что представитель федерации присутствовал на первом семинаре, организованном Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) совместно с экспертами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) для руководителей спортивных федераций. По ее словам, сама она не смогла приехать из-за того, что находится в рабочей командировке.

Семинар прошел во вторник в здании Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве. В ходе мероприятия глава НОАК Виталий Смирнов заявил, что его удивляет отсутствие президентов некоторых федераций, особенно тех, у которых больше других было проблем с допингом, в частности по легкой атлетике и лыжному спорту.

- Безусловно, от нашей федерации присутствовал представитель на семинаре в ОКР. Я сама не смогла приехать из-за того, что нахожусь в командировке в Саратове, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе.