Вяльбе - единственный кандидат на пост президента Федерации лыжных гонок России

Ответственный секретарь Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Юрий Гармаш заявил, что выборы президента организации пройдут на безальтернативной основе. По его словам, действующий президент организации Елена Вяльбе будет единственным кандидатом на следующий четырехлетний срок.

- Сегодня заканчивается срок подачи заявок на пост президента федерации, Елена Валерьевна будет единственным кандидатом на этот пост, - приводит ТАСС слова Гармаша.

Напомним, что отчетно-выборная конференция ФЛГР пройдет в Казани 25 мая.