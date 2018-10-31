Устюгов после операции присоединится к сборной России до конца недели

Двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, которого во вторник прооперировали в ЦИТО по поводу перелома пальца руки, в четверг будет выписан из больницы и 4 ноября присоединится к сборной России.

Об этом сообщил главный врач Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), член медицинского комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Роман Эрлихман. По его словам, пока в отношении тренировок у Устюгова есть определенные ограничения, которые будут сняты после того, как из руки удалят металл.

- Сегодня я встречался с Сергеем, ему была сделана перевязка, он чувствует себя хорошо, - цитирует РИА Новости Эрлихмана. - После операции в руке были небольшие болезненные ощущения, но сегодня их нет, поэтому, как и планировалось, в четверг Устюгов будет отпущен из клиники и на два дня полетит домой.

До выписки Сергея ему изготовят в клинике индивидуальный съемный ортез на прооперированную руку, в котором он будет ходить до тех пор, пока из руки не удалят металлическую спицу. 4 ноября Устюгов, как и планировалось, присоединится к группе Маркуса Крамера на тренировочном сборе.

Планируется провести повторную операцию в 20-х числах ноября, для чего Устюгов на один день прилетит в Москву, - сказал врач, добавив, что настроение у спортсмена хорошее. - Сергей прекрасно понимает, как ему важно сейчас полностью вылечиться, знает, что все движется по плану, так что оснований для расстройства у него нет.