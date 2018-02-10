Устюгов, Крюков и Петухов выступят 11 февраля на турнире в Москве

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов примет участие в Кубке Восточной Европы FIS по лыжным гонкам памяти В.А. Иванова, который пройдет в Москве 11 февраля. Как сообщает "Новая лига", также на турнире выступит бронзовый призер олимпийских игр Николай Морилов, серебряный призер олимпийских игр Александр Панжинский, чемпион мира Алексей Петухов и олимпийский чемпион Никита Крюков, член сборной России Глеб Ретивых.

Турнир пройдет в одной из самых популярных лыжных дисциплин – спринте свободным стилем – как среди мужчин, так и женщин.