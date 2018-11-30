Сундлинг выиграла спринт в Лиллехамере, опередив Нильссон на 0,34 секунды

Шведская лыжница Юнна Сундлинг стала победительницей спринта на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехамере с результатом 2.52,74. Она опередила соотечественницу Стину Нильссон всего на 0,34 секунды. Россиянки Юлия Белорукова и Наталья Непряева выбыли в четвертьфинале, Наталья Матвеева – в полуфинале.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Юнна Сундлинг (Швеция) – 2.52,74
2. Стина Нильссон (Швеция) – отставание 0,34
3. Сейди Бьорнсен (США) – 3,03
4. Эвелина Сеттлин (Швеция) – 3,82
5. Кристин Ставос Скистад (Норвегия) – 6,65
6. Ханна Фальк (Швеция) – 9,81
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