Сундлинг выиграла спринт в Лиллехамере, опередив Нильссон на 0,34 секунды

Шведская лыжница Юнна Сундлинг стала победительницей спринта на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехамере с результатом 2.52,74. Она опередила соотечественницу Стину Нильссон всего на 0,34 секунды. Россиянки Юлия Белорукова и Наталья Непряева выбыли в четвертьфинале, Наталья Матвеева – в полуфинале.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Юнна Сундлинг (Швеция) – 2.52,74

2. Стина Нильссон (Швеция) – отставание 0,34

3. Сейди Бьорнсен (США) – 3,03

4. Эвелина Сеттлин (Швеция) – 3,82

5. Кристин Ставос Скистад (Норвегия) – 6,65

6. Ханна Фальк (Швеция) – 9,81