Сундбю выиграл индивидуальную гонку в Давосе, Легков – пятый

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю стал победителем индивидуальной гонки на 30 км на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Второе место занял его соотечественник Андерс Глоерсен, замкнул тройку Матти Хейкинен из Финляндии.
Лучшим из россиян оказался Александр Легков, ставший пятым, Алексей Червоткин финишировал седьмым, остальные не попали в первую десятку. В общем зачете Кубка мира также лидирует Сундбю. Самая высокая позиция из представителей России у Сергея Устюгова, занимающего 17-ю строчку.
Давос (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Дистанционные соревнования
Индивидуальная гонка, 30 км (С)
1. Сундбю (Норвегия) – 1:07.31,6
2. А. Глоерсен (Норвегия) – отставание 13,7
3. Хейккинен (Финляндия) – 25,7
4. Свен (Норвегия) – 36,3
5. ЛЕГКОВ (Россия) – 48,4
6. Бурман (Швеция) – 53,5
7. ЧЕРВОТКИН (Россия) – 55,4
16. БЕЛОВ (Россия) – 2.02,5
31. ВЫЛЕГЖАНИН (Россия) – 3.13,8
34. ЛАРЬКОВ (Россия) – 3.33,8
36. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия) – 3.35,7
40. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) – 3.44,4
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1846_28_0/
CanagliaVova
Устюгов под подозрением
21:02
честный человечишко
Бедный, бедный Сундбю, совсем больной, на износ... Больше сальбутамола!!! (или как его?)
19:53
Платошкин Андрей
Что-то друг гормональной Сереночки не отметился. Да, с астматиками тяжело бороться)))
19:16