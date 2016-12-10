Сундбю выиграл индивидуальную гонку в Давосе, Легков – пятый

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю стал победителем индивидуальной гонки на 30 км на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Второе место занял его соотечественник Андерс Глоерсен, замкнул тройку Матти Хейкинен из Финляндии.

Лучшим из россиян оказался Александр Легков, ставший пятым, Алексей Червоткин финишировал седьмым, остальные не попали в первую десятку. В общем зачете Кубка мира также лидирует Сундбю. Самая высокая позиция из представителей России у Сергея Устюгова, занимающего 17-ю строчку.

Давос (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Дистанционные соревнования

Индивидуальная гонка, 30 км (С)

1. Сундбю (Норвегия) – 1:07.31,6

2. А. Глоерсен (Норвегия) – отставание 13,7

3. Хейккинен (Финляндия) – 25,7

4. Свен (Норвегия) – 36,3

5. ЛЕГКОВ (Россия) – 48,4

6. Бурман (Швеция) – 53,5

7. ЧЕРВОТКИН (Россия) – 55,4

16. БЕЛОВ (Россия) – 2.02,5

31. ВЫЛЕГЖАНИН (Россия) – 3.13,8

34. ЛАРЬКОВ (Россия) – 3.33,8

36. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия) – 3.35,7

40. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) – 3.44,4