Слушания в CAS по делам отстраненных российских лыжников заняли 11 часов

Российский лыжник Алексей Петухов сообщил на своей странице в Instagram, что слушания по делам отстраненных российских спортсменов в CAS длились в общей сложности около 11 часов. Он отметил хорошую работу адвокатов и выразил мнение, что их слова были услышаны. Он также поблагодарил главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе и призвал спокойно подождать до следующей пятницы, когда будет объявлено решение.

Напомним, российские лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова в декабре прошлого года были отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Игр-2014 в Сочи. Основанием этого решения послужили данные независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном.

"Всем доброго утра! Вот такая наша дружная компания сегодня провела 5 часов в зале суда. Женька Белов вообще просидел 11 часов,ждал нас,так как слушался с Сашей с 8 утра. Мы с 14:00. Спасибо Елене Валерьевна которая держала оборону до конца и эти 2 дня была с нами. Саша уехал сразу после суда. Знаю будет много вопросов, давайте подождём друзья до следующей пятницы, но мне кажется нас услышали, адвокаты отработали отлично", – написал Петухов.