21:16 16 января | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Слушания по делам российских лыжников в CAS пройдут 26 января


Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что слушания по делам российских лыжников, пожизненно отстраненных дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) от Олимпийских игр, пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS) 26 января.

Ранее 11 российских лыжников (Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных) были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы.

– Слушания по делам 11 наших лыжников в CAS пройдут 26 января, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/cross_country/20180116/1131219098.html

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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