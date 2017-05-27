Петтер Нортуг: "Нельзя судить кого-то, полагаясь только на данные Макларена"

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг отметил, что доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте не является основанием для осуждения конкретных спортсменов.

Напомним, россияне Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.

– Я не читал весь доклад Макларена, но я видел какие-то части в СМИ, – цитирует Dagbladet Нортуга. – Для того, чтобы выразить свое мнение, мне нужно больше фактов. Чью-либо сторону сложно принять, так как информация очень противоречива. Думаю, что нельзя судить кого-то, полагаясь только на чьих-то утверждениях.

Устюгов? Я помню, когда мы впервые поборолись. Это был чемпионат мира 2013 года. Я всегда смотрю соперникам в глаза. Так я получаю психологическое преимущество. Но тогда это впервые не сработало. Он был очень сосредоточен. Я просто не мог поймать его взгляд. Мне это даже стало действовать на нервы. Я понял, что в эстафете у меня будет очень серьезный конкурент.