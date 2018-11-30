Пеллегрини выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрини одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере с результатом 3.19,17. Он опередил на 0,44 секунды норвежца Эмиля Иверсена. Россиянин Александр Большунов выбыл в четвертьфинале, Глеб Ретивых – в полуфинале.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 3.19,17
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – отставание 0,44
3. Алекс Харви (Канада) – 0,68
4. Синнре Скар (Норвегия) – 0,91
5. Финн Крог (Норвегия) – 1,06
6. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 2,43
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