Остберг выиграла индивидуальную гонку в Давосе, Чекалева - пятая

На этапе Кубка мира в Давосе в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем победу одержала норвежка Ингвильд Остберг. Лучшей из россиянок стала Юлия Чекалева, занявшая пятое место.

Давос (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Остберг (Норвегия) – 37.44,4

2. Х. Венг (Норвегия) – отставание 7,9

3. Пармакоски (Финляндия) – 16,7

4. Диггинс (США) – 54,3

5. ЧЕКАЛЕВА (Россия) – 1.00,5

6. фон Зибенталь (Швейцария) – 1.05,6

13. КАЛСИНА (Россия) – 1.42,5

21. СЕДОВА (Россия) – 1.55,7

25. СОБОЛЕВА (Россия) – 2.07,2

38. ЦАРЕВА (Россия) – 2.46,3

45. ЖАМБАЛОВА (Россия) – 3.22,4

50. СТОРОЖИЛОВА (Россия) – 3.41,0