Клебо приделал себе зеркала заднего вида, чтобы больше не проигрывать Большунову

Норвежец Йоханнес Клебо с иронией отнесся к своему проигрышу россиянину Александру Большунову на этапе Кубка мира в финской Руке.
Клебо лидировал в гонке и на финише сбросил скорость, при этом не заметив у себя за спиной Большунова. Россиянин воспользовался в итоге вырвал победу за несколько метров до финиша.
Клебо в своем Инстаграме опубликовал фото, на котором к его плечам приделаны автомобильные зеркала заднего вида.
– Максимально подготовился к выходным, – подписал Клебо снимок.
При этом он добавил хэштеги "слепая зона", "поворот не туда", "учитесь на ошибках" и "объекты в отражении находятся ближе, чем кажется".
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