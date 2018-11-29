Клебо приделал себе зеркала заднего вида, чтобы больше не проигрывать Большунову

Норвежец Йоханнес Клебо с иронией отнесся к своему проигрышу россиянину Александру Большунову на этапе Кубка мира в финской Руке.

Клебо лидировал в гонке и на финише сбросил скорость, при этом не заметив у себя за спиной Большунова. Россиянин воспользовался в итоге вырвал победу за несколько метров до финиша.

Клебо в своем Инстаграме опубликовал фото, на котором к его плечам приделаны автомобильные зеркала заднего вида.

– Максимально подготовился к выходным, – подписал Клебо снимок.

При этом он добавил хэштеги "слепая зона", "поворот не туда", "учитесь на ошибках" и "объекты в отражении находятся ближе, чем кажется".