Финал Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени может принять Эстерсунд

Эстерсунд подал заявку на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был состояться в Тюмени в период с 16 по 19 марта, сообщает норвежский портал NRK. Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила о переносе соревнований из Тюмени, после чего Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) заявила об отказе от проведения финального этапа Кубка мира.

9 декабря независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинговой проблеме в России, после чего Тюмень и город Псковской области Остров лишились права проведения этапа Кубка мира по биатлону и юношеского чемпионата мира соответственно.