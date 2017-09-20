Елена Вяльбе: "FIS довольна ходом дополнительного допинг-тестирования лыжников"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что 22 российских лыжника уже прошли дополнительное допинг-тестирование перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Всего 47 российских лыжников находятся в пуле дополнительного допинг-тестирования и претендуют на попадание в состав сборной на Олимпийские игры-2018.

– По доптестированию мы оплатили уже 22 пробы, это кроме того, что к нам приезжают из ВАДА (Всемирного антидопингового агентства), РУСАДА (Российского антидопингового агентства), FIS (Международная федерация лыжного спорта) еще отдельно берет, у них свой список из 19 спортсменов, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. – Единственное, что в рамках встречи с представителями антидопингового комитета FIS было отмечено, что достаточно сложно координировать: бывает так, что сегодня приехал из РУСАДА, а завтра – из компании, которая проводит доптестирование, и у одних и тех же людей два дня подряд делаются заборы.

Приезжал представитель компании, которая проводит тестирование, он же является членом медицинского комитета FIS, а также (координатор по вопросам антидопинга FIS) Сара Фуссек. Они рассказывали сколько проб в рамках доптестирования было взято, что мы идем хорошо, удовлетворение есть. Похвалили, что достаточно оперативно получают всю информацию от спортсменов.