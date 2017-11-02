20:54 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Бывший физиотерапевт Легкова шокирована его дисквалификацией


Немка Изабель Кнауте, которая являлась физиотерапевтом Александра Легкова во время его подготовки к Олимпиаде в Сочи, шокирована его пожизненным отстранением от Игр. 

В среду Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Легкова и его партнера по команде Евгения Белова от Олимпиад и аннулировал их результаты на Играх 2014 года. Основанием стали данные перепроверки взятых на Олимпиаде в Сочи допинг-проб с помощью новой методики.

- Я слышала об этом, и сейчас у меня просто нет слов. Я шокирована, - цитирует ТАСС Кнауте.

В группе швейцарского тренера Рето Бургермайстера и Кнауте Легков тренировался с сезона-2010/11.

 

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http://tass.ru/sport/4699451

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