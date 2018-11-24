Большунов выиграл спринт в Руке, Клебо уступил ему 0,31 секунды

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира в финской Руке. Он всего на 0,31 секунды опередил норвежца Йоханнеса Клебо. Другой россиянин Глеб Ретивых стал пятым, а Андрей Собакарев выбыл в полуфинале.
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (К)
1. Александр Большунов (Россия) – 2.29,35
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание 0,31
3. Эйрик Брансдаль (Норвегия) – 1,35
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 3,04
5. Глеб Ретивых (Россия) – 3,86
6. Сунре Фуссли (Норвегия) – 4,85
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