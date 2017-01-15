Белорукова и Матвеева выиграли командный спринт в Тоблахе

Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева одержали победу в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе. Россиянки победили с результатом 18.00,96. Второе место с отставанием 0,04 секунды заняла команда Швеции, третье с отставанием 0,11 – Норвегии.

Накануне 30-летняя Матвеева стала первой в индивидуальном спринте. Напомним, этот успех стал для спортсменки вторым в рамках Кубка мира (первая победа состоялась на этапе в Дюссельдорфе в октябре 2007 года). Вдобавок Матвеева принесла России вторую победу в Кубке мира во втором десятилетии XXI века: помимо нее за последние семь сезонов первое место удавалось занять только Юлии Чекалевой (в скиатлоне в Рыбинске в январе 2015 года).

Тоблах (Италия)

Кубок мира

Женщины

Командный спринт (С)

1. РОССИЯ-1 (БЕЛОРУКОВА, МАТВЕЕВА) – 18.00,96

2. Швеция-1 (Ингемарсдоттер, Фальк) – отставание 0,04

3. Норвегия-1 (Якобсен, Фалла) – 0,11

4. Германия-1 (Херрманн, Рингвальд) – 0,47

5. Финляндия-1 (Саапунки, Лаукканен) – 5,16

6. Норвегия-2 (Кристофферсен, Венг) – 10,46

Второй российский дуэт в составе Натальи Непряевой и Дарьи Ведениной не прошел в финал.