17:22 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Белорукова и Матвеева выиграли командный спринт в Тоблахе

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Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева одержали победу в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе. Россиянки победили с результатом 18.00,96. Второе место с отставанием 0,04 секунды заняла команда Швеции, третье с отставанием 0,11 – Норвегии.

Накануне 30-летняя Матвеева стала первой в индивидуальном спринте. Напомним, этот успех стал для спортсменки вторым в рамках Кубка мира (первая победа состоялась на этапе в Дюссельдорфе в октябре 2007 года). Вдобавок Матвеева принесла России вторую победу в Кубке мира во втором десятилетии XXI века: помимо нее за последние семь сезонов первое место удавалось занять только Юлии Чекалевой (в скиатлоне в Рыбинске в январе 2015 года).

Тоблах (Италия)

Кубок мира

Женщины

Командный спринт (С)

1. РОССИЯ-1 (БЕЛОРУКОВА, МАТВЕЕВА) – 18.00,96

2. Швеция-1 (Ингемарсдоттер, Фальк) – отставание 0,04

3. Норвегия-1 (Якобсен, Фалла) – 0,11

4. Германия-1 (Херрманн, Рингвальд) – 0,47

5. Финляндия-1 (Саапунки, Лаукканен) – 5,16

6. Норвегия-2 (Кристофферсен, Венг) – 10,46

Второй российский дуэт в составе Натальи Непряевой и Дарьи Ведениной не прошел в финал.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Гаттузо зол!

кубань чемпион ////Да каналья дебил не обращай на его бред внимания. Он даже трансляции не смотрит, телика нет, а так воняет просто под себя.

18:45

кубань чемпион

CanagliaVova Пусть и в отсутствие сильнейших, но все равно молодцы 18:12 ________________________ Что ты за существо, все равно ложку от себя окавыряешь и в бочку мёда бросишь))) Отсутсвие сильнейших? Лось ты туповатый: Фала, Фальк,Матвеева, Ингемарсдотер,Рингвальд,Колдуэл.. Это так не кто? главное для тебя, что асматичек с ТИ не было? и конечно же Бьёрген( процедура очищения) и Йохауг (помадой не той стеройды закусывала)))) ДЕВЧЕНОК С ПОБЕДОЙ!!!

18:40

npokypop_6apcyk

Матвеева радует, она и в прошлом сезоне в спринте на подиум заезжала. Жаль, что Наталье уже 30 лет. Надеюсь, Белорукова станет достойной преемницей.

18:37

Союз Аполлонович

Девочки - просто умницы! Поздравляю!

18:23

CanagliaVova

Пусть и в отсутствие сильнейших, но все равно молодцы

18:12

shpasic

легко на классе! поиздевались ещё над соперницами, создав иллюзию их возможной победы))

18:10

vitvk

Я думал,что не доживу до следующих побед россиянок - а тут сразу две!!! Спасибо,Девчонки!!!

18:01

Anders Panayotis

Умницы! Спасибо.

18:00

shu111

Браво!

17:58

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