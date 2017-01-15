Белорукова и Матвеева выиграли командный спринт в Тоблахе

Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева одержали победу в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе. Россиянки победили с результатом 18.00,96. Второе место с отставанием 0,04 секунды заняла команда Швеции, третье с отставанием 0,11 – Норвегии.
Накануне 30-летняя Матвеева стала первой в индивидуальном спринте. Напомним, этот успех стал для спортсменки вторым в рамках Кубка мира (первая победа состоялась на этапе в Дюссельдорфе в октябре 2007 года). Вдобавок Матвеева принесла России вторую победу в Кубке мира во втором десятилетии XXI века: помимо нее за последние семь сезонов первое место удавалось занять только Юлии Чекалевой (в скиатлоне в Рыбинске в январе 2015 года).
Тоблах (Италия)
Кубок мира
Женщины
Командный спринт (С)
1. РОССИЯ-1 (БЕЛОРУКОВА, МАТВЕЕВА) – 18.00,96
2. Швеция-1 (Ингемарсдоттер, Фальк) – отставание 0,04
3. Норвегия-1 (Якобсен, Фалла) – 0,11
4. Германия-1 (Херрманн, Рингвальд) – 0,47
5. Финляндия-1 (Саапунки, Лаукканен) – 5,16
6. Норвегия-2 (Кристофферсен, Венг) – 10,46
Второй российский дуэт в составе Натальи Непряевой и Дарьи Ведениной не прошел в финал.
Гаттузо зол!
кубань чемпион ////Да каналья дебил не обращай на его бред внимания. Он даже трансляции не смотрит, телика нет, а так воняет просто под себя.
18:45
кубань чемпион
CanagliaVova Пусть и в отсутствие сильнейших, но все равно молодцы 18:12 ________________________ Что ты за существо, все равно ложку от себя окавыряешь и в бочку мёда бросишь))) Отсутсвие сильнейших? Лось ты туповатый: Фала, Фальк,Матвеева, Ингемарсдотер,Рингвальд,Колдуэл.. Это так не кто? главное для тебя, что асматичек с ТИ не было? и конечно же Бьёрген( процедура очищения) и Йохауг (помадой не той стеройды закусывала)))) ДЕВЧЕНОК С ПОБЕДОЙ!!!
18:40
npokypop_6apcyk
Матвеева радует, она и в прошлом сезоне в спринте на подиум заезжала. Жаль, что Наталье уже 30 лет. Надеюсь, Белорукова станет достойной преемницей.
18:37
Союз Аполлонович
Девочки - просто умницы! Поздравляю!
18:23
CanagliaVova
Пусть и в отсутствие сильнейших, но все равно молодцы
18:12
shpasic
легко на классе! поиздевались ещё над соперницами, создав иллюзию их возможной победы))
18:10
vitvk
Я думал,что не доживу до следующих побед россиянок - а тут сразу две!!! Спасибо,Девчонки!!!
18:01
Anders Panayotis
Умницы! Спасибо.
18:00
shu111
Браво!
17:58