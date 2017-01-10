Алексей Петухов: "Я чистый спортсмен, мне нечего скрывать!"

Бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере, чемпион мира 2013 года Алексей Петухов, отстраненный Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в международных соревнованиях, на своей официальной странице в Instagram заявил, что является чистым спортсменом.

"Первые шаги, которые нужно было сделать, – это написать объяснительную в МОК и ФИС. К сожалению ответ они должны были дать только к 9 января. Сейчас поступила информация, что слушания начнутся на днях. Все эти дни я живу в ожидании, веря в справедливость и правду, что честность и чистота спортсмена не должна наказываться. Я хотел вам сказать, что никогда не поддерживал допинг в спорте и всегда выступал и говорил, что я чистый спортсмен. Это моя твердая позиция", – написал Петухов в Instagram.

Напомним, что 23 декабря FIS по результатам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх-2014, отстранила шестерых российских лыжников от участия в международных соревнованиях. Позже Федерация лыжных гонок России сообщила, что расследование в отношении шести российских лыжников касается механических повреждений пробирок, в которых хранились допинг-пробы спортсменов. Позднее стало известно, что в их число попал Петухов.