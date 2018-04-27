Адвокат Легкова пока не планирует подавать новые иски

Адвокат российского лыжника Александра Легкова Кристоф Вишеманн пока не планирует подавать новые иски по оспариванию решения МОК о недопуске россиян к участию в Олимпиаде-2018, сообщает ТАСС. В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты ряда российских участников Олимпиады-2014. В их число вошел и Легков, который также был пожизненно отстранен от участия в Играх. CAS снял с него пожизненную дисквалификацию и вернул награды, однако МОК все равно не допустил его до Игр в Пхенчхане.

На домашней Олимпиаде Легков взял золото на 50 км и серебро в эстфете 4x10 км.

В четверг стало известно, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков на слушаниях CAS не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании системы допинга в России.

На вопрос о том, будет ли Легков оспаривать недопуск до Олимпиады со стороны МОК в суде, Вишеманн ответил: "У нас нет планов по этому поводу".